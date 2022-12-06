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مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات تختتم مبادرة "رياحين الرياضيات"

06 كانون أول / ديسمبر 2022 11:32

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غزة-الرأي
اختتمت مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة، مبادرة "رياحين الرياضيات"، والتي تأتي ضمن خطة المدرسة السنوية، بتنفيذ درس نموذجي بعنوان: "التباديل" للصف العاشر للمعلمة أ. أريج نصير، وبإشراف مديرة المدرسة أ. نور عوض، بحضور مديرة المدرسة أ. نور عوض، ومشرف مبحث الرياضيات أ. سامي بدر، ومشرفة ومنسقة التوعية في المدرسة أ. عاهدة خضر، وثلة من معلمي ومعلمات المبحث.


وتم خلال الدرس تنفيذ العديد من الأنشطة والاستراتيجيات التعليمية الحديثة كما واستخدمت الوسائل التعليمية الهادفة، ونوّعت في تنفيذ طرق التقويم ووسائله الورقية والإلكترونية.

بدورهم ، أثنى الحضور على المعلمة نصير لما بذلته من جهد في تنفيذ الدرس والمبادرة المتميزة.


واختتمت المبادرة بإقامة معرضٍ خاصٍ بوسائل المبحث.


 

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