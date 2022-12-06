الشباب والثقافة" تبحث سُبل تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت حانون

غزة-الرأي

بحثت الهيئة العامة للشباب والثقافة، سُبل تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت حانون، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع وزارة الحكم المحلي، للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية لشريحة الشباب.



جاء ذلك خلال لقاء جمع المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، مع رئيس بلدية بيت حانون الدكتور عماد عدوان، ومدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية في وزارة الحكم المحلي المهندس ياسر حسونة.



وأكد العقيلي أن تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية يُعد نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة لتعزيز دور الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية وتمكينهم من أداء دور مهم في صناعة القرارات ورسم السياسات العامة.



وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى ضمان حق الشباب في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعبير عن الآراء الفاعلة والمبادرات الإيجابية لتنمية الهيئة المحلية تطبيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية ، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس شبابي لعدد (25) هيئة محلية في قطاع غزة.



