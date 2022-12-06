"مدرسة مريم بنت عمران " تنفذ درساً توضيحياً في مبحث التربية الفنية

غزة-الراي

نفذت مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً في مبحث التربية الفنية للصف العاشر الأساسي بعنوان "التكوين بالاكريليك على الصاج"، بحضور مدير التربية والتعليم أ. هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت ورئيس قسم الإشراف أ. عبد الرحيم يونس، والمشرفين التربويين منسق النوعية أ. أحمد عبد الغفور، و د. حسني العتال، و أ. صقر أبو ليلة، و أ. وسام جبر، و مديرة المدرسة أ. عائشة يونس، و لفيف من معلمات المبحث في مديرية الوسطى وخانيونس.



بدورها ، رحبت مديرة المدرسة بمدير التربية والتعليم والحضور موضحه أن الدرس التوضيحي يأتي في إطار النمو المهني للمعلمات، وشكرت المعلمة ميدان على تنفيذها للدرس باستخدام العديد استراتيجيات التعلم النشط والوسائل التعليمية.



من ناحيتها ، استخدمت المعلمة لينا ميدان خلال الدرس مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات ومنها استراتيجية الأبعاد السداسية، ونحو القمة، و الأكواب الملونة، والرؤوس المرقمة، و أعواد المثلجات، والتعلم الزوجي، والتعلم التعاوني، والعروض المرئية، والألعاب التربوية الهادفة مثل لعبة صح و خطأ، ولعبة شحن الجوال، والبطاقات الملونة، واختتمت المعلمة ميدان الدرس بلعبة مكعب الأسئلة التي أضفت على الحصة تفاعلاً مميزاً.

