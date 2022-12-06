وزارة التعليم في غزة توسم 28 قائداً كشفياً الشارة الخشبية

غزة-الراي



نظّمت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي حفلاً لتوسيم وتخريج 28 قائداً كشفياً من معلمي الكشافة في المدارس ومنحهم منديل الشارة الخشبية "وسام الغاب"، وذلك بعد الانتهاء من دورة تدريبية مُتقدمة في هذا المجال

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الوزارة في الاهتمام بالنشاط الكشفي في المدارس.

وشارك في حفل التوسيم الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة أ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الشبابية، وأ. باسم محيسن رئيس قسم الكشافة، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي، وحضور ممثلين عن جمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة القائد الكشفي محمد الحسني.







