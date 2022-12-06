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أوقاف خان يونس تنفّذ سلسلة أنشطة دعويّة في مدارس المحافظة

06 كانون أول / ديسمبر 2022 02:08

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غزة-الرأي
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس سلسلة أنشطة دعويّة استهدفت عددًا من مدارس المحافظة؛ بهدف التذكير بالله، وزيادة الوعي الدينيّ لدى الطلبة، والحث على فضائل الأعمال.


بدوره، أوضح رئيس القسم أيمن النجار طبيعة الأنشطة، التي تنوّعت ما بين إعطاء دروس طابور الصباح، وزيارات للفصول المدرسيّة، وتقديم الدروس والمواعظ، والإجابة على جميع التساؤلات التي يحتاج لها الطلبة ،مشيرًا أنّ ملتقيات المدارس تتم بشكل دوري، مع الحرص على تجديد الخطاب الدينيّ في كل زيارة؛ لتحقيق الفائدة للطلبة، مثمّنًا جهود الدعاة والخطباء في الارتقاء بملف الدعوة.
 

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