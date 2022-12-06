الزكاة بالأوقاف تنفّذ دورة بعنوان (القيادة والإشراف وبناء فِرَق العمل)

غزة-الراي

نفّذت الإدارة العامة للزكاة دورة علميّة بعنوان (القيادة والإشراف وبناء فِرَق العمل)، استهدفت رؤساء لجان الزكاة والإداريين في محافظة خان يونس؛ بهدف تنمية المهارات القياديّة، وتعزيز الانتماء للمؤسسة، بواقع 3 أيام متتالية.



بدوره ،أوضح محاضر الدورة أ. محمد الترتوري أنّ الدورة سلّطت الضوء على مهارات الاتصال والتواصل، وكيفية بناء فِرَق العمل وإدارتها، منوهًا بأنّ الدورة تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للجمهور.



يُشار إلى أنّ الأوقاف تنفذ سلسلة دورات بمجالات مختلفة؛ للارتقاء في تأدية رسالتها الدعويّة، وتطوير أداء الموظفين.

