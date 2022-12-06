مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تعقد ندوة حول "نبذ العنف ضد المرأة"

غزة-الراي

عقدت مدرسة الزهراء الأساسية للبنات ندوة بعنوان"نبذ العنف ضد المرأة" وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات وأنشطة حملة "16" يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها وزارة شؤون المرأة والهادفة إلى رفع الوعي وخلق رأى عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، كما ترنو الحملة إلى تسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها.



وحضر الندوة التي عقدت بمنزل الغصين الأثري وفد من مديرية تعليم شرق غزة برئاسة د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، وفد من وزارة التربية و التعليم ضم أ. مها حلس مدير دائرة الرقابة و أ. أنور أحمد مدير دائرة الارشاد التربوي , أ. زينب الغنيمي مدير مركز أبحاث و رئيس مجلس شؤون المرأة ،أ. ميرفت الزقزوق من وزارة شؤون المرأة، وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور ،د. مها الشقرة مديرة المدرسة و عدد من مديرات المدارس الى جانب عدد من معلمات و طالبات المدرسة.



وخلال الكلمات التي تحدث بها عدد من الحضور أكدوا على ضرورة نبذ ومناهضة العنف بجميع أشكاله مشددين على ضرورة توفير منظومة حماية اجتماعية تضمن حماية النساء والفتيات المعنفات، مع مطالبة كافة الأطراف ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة الفلسطينية.



هذا واشتملت الفعالية التي قام بتنفيذها نادي اللغة الانجليزية بالمدرسة باشراف أ. سهير أبو راس اشتملت على العديد من الفقرات المنوعة.



