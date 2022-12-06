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مدارس الأوقاف الشرعيّة تختتم فعاليات مسابقة أفضل بحث عن الشيخ القرضاوي

06 كانون أول / ديسمبر 2022 02:23

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غزة-الراي 
اختتمت دائرة المدارس الشرعيّة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة مسابقة أفضل بحث حول حياة الشيخ العلّامة الدكتور الراحل يوسف القرضاوي، التي شارك فيها عدد من طلبة المدارس الشرعيّة.


بدوره، أوضح مدير الدائرة أ. عبد السلام قوصة أنّ المسابقة تأتي تقديرًا لجهود القرضاوي العلميّة والدعويّة والقياديّة، ودوره في تخريج علماء راسخين وقادةً مؤثرين، وتقدير قيمة العلم بين الطلبة، وربطهم بالموروث العلمي لعلماء الأمة.


وأشار أن المسابقة نُفذت بإشراف لجنةٍ مختصة من معلمي ومعلمات المدارس، قامت بدراسة الأبحاث الستة المقدمة من الطلبة؛ ليتم تكريم أصحابها، مشيرًا إلى أن الطلبة أجادوا وأبدعوا في الكتابة عن حياة الشيخ القرضاوي، والانتقال بين جوانبها العلمية والدعوية والقيادية.


يشار إلى أنّ مدارس الأوقاف الشرعيّة تعقد جملةً من الأنشطة العلميّة والشرعيّة والثقافيّة التي تعزز قيمًا إسلاميّةً وقياديّة.
 

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