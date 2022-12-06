وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تعقد ندوة حول "نبذ العنف ضد المرأة" وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفّذ دورة بعنوان (القيادة والإشراف وبناء فِرَق العمل) وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفّذ سلسلة أنشطة دعويّة في مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم في غزة توسم 28 قائداً كشفياً الشارة الخشبية وكالة الرأي الفلسطينية "بيدنا غزة جميلة".. حملة تطوعية لتجديد جمال شوارع المدينة وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة مريم بنت عمران " تنفذ درساً توضيحياً في مبحث التربية الفنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يماطل في علاج الأسير يوسف مقداد وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تبحث سُبل تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع 500 طرد غذائيّ على الأسر الفقيرة بمحافظتي غزة والشمال
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تواصل عقد الورشات للعناية بالثروة الحيوانية

06 كانون أول / ديسمبر 2022 02:27

111
111

غزة-الرأي
نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى ورشة عمل لمربي الأغنام في منطقة دير البلح (البركة)حول أهم الإجراءات اللازمة للعناية بقطيع الأغنام.


بدروه، أكد طاقم المهندسين على ضرورة إتباع التوصيات والإرشادات الهامة للنهوض بقطاع الأغنام في المحافظة الوسطى، من خلال العناية بحظائر التربية على أن تكون محمية من الأمطار والرياح وجيدة التهوية، ومزودة بمواد طبية تشمل المعقمات والأدوية الإسعافية ومقياس درجة الحرارة بالإضافة إلى عدم تعرض الأغنام للإجهاد والقيام بعملية إزالة مخلفات الأغنام وتنظيف الضرع.


كما ،تطرق طاقم المهندسين للحديث حول العناية بالمواليد من خلال إنتخاب سلالات ذات مواصفات جيدة، والحرص على تطبيق البرنامج الصحي والسليم والذي يتمثل في مراقبة القطيع بشكل دوري والذي يهدف لتسجيل المشاكل الصحية الطارئة على قطيع الأغنام والعمل على عزل الحيوانات المريضة والمجهضة وضرورة التواصل مع الطبيب البيطري في حال حدوث أي طارئ ينجم عنه مشاكل في قطيع الأغنام.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟