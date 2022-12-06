الزراعة تواصل عقد الورشات للعناية بالثروة الحيوانية

غزة-الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى ورشة عمل لمربي الأغنام في منطقة دير البلح (البركة)حول أهم الإجراءات اللازمة للعناية بقطيع الأغنام.



بدروه، أكد طاقم المهندسين على ضرورة إتباع التوصيات والإرشادات الهامة للنهوض بقطاع الأغنام في المحافظة الوسطى، من خلال العناية بحظائر التربية على أن تكون محمية من الأمطار والرياح وجيدة التهوية، ومزودة بمواد طبية تشمل المعقمات والأدوية الإسعافية ومقياس درجة الحرارة بالإضافة إلى عدم تعرض الأغنام للإجهاد والقيام بعملية إزالة مخلفات الأغنام وتنظيف الضرع.



كما ،تطرق طاقم المهندسين للحديث حول العناية بالمواليد من خلال إنتخاب سلالات ذات مواصفات جيدة، والحرص على تطبيق البرنامج الصحي والسليم والذي يتمثل في مراقبة القطيع بشكل دوري والذي يهدف لتسجيل المشاكل الصحية الطارئة على قطيع الأغنام والعمل على عزل الحيوانات المريضة والمجهضة وضرورة التواصل مع الطبيب البيطري في حال حدوث أي طارئ ينجم عنه مشاكل في قطيع الأغنام.



