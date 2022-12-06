وزارة الصحة تنشر نصائح للمصابين بالإنفلونزا الموسمية

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، نصائح للمصابين بالإنفلونزا الموسمية.

وقالت الوزارة، إن فترض المرض تتراوح من 5-10 أيام، مشيرةً إلى أن الأعراض تختفي تلقائيا دون تدخل.

وذكرت أن الإنفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة.

وفيما يلي النصائح التي دعت الوزارة المواطنين لإتباعها:

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او آلام العضلات.

2. الإكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي.

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال.

6. تجنب الاختلاط بالآخرين لمنع نقل العدوى.

7. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس أو القيء والاسهال المستمر