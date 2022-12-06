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"هنية" يبارك الإنجاز العربي التاريخي للمغرب في مونديال قطر

06 كانون أول / ديسمبر 2022 10:39

"هنية" يبارك الإنجاز العربي التاريخي للمغرب في مونديال قطر

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الإنجاز العربي التاريخي بصعود منتخب المغرب لربع نهائي مونديال قطر 2022، عقب الفوز على منتخب أسبانيا مساء اليوم بركلات الترجيح.

وعبر هنية عن سعادته كما جميع العرب والفلسطينيين بما حققته المغرب وقال إن الأفراح بالفوز التي عمت فلسطين والصور الجميلة التي قدمها لاعبو وجماهير المغرب في المونديال برفع أعلام فلسطين وترديد الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني تبرهن على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة ورمزا لوحدة الأمة العربية.

وأشار هنية، إلى أن مونديال قطر جاء مميزا للعرب وشهد نتائج رائعة على حساب المنتخبات الكبيرة التي سبق لها التتويج بكأس العالم، وقال إن المغرب تصدرت مجموعتها وتفوقت على بلجيكا وكندا واجتازت أسبانيا بطل مونديال 2010 بركلات الترجيح بعد تألق حارس المنتخب المغربي وإضاعة جميع ركلات المنتخب الإسباني.

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