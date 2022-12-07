المالية تنشر حصيلة عمل معابر قطاع غزة ليوم أمس

غزة – الرأي:

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إحصائية عمل طواقمها على المعابر ليوم أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن معبر كرم أبو سالم التجاري شهد استيراد 291 شاحنة، وتصدير 14 شاحنة أخرى.

وأوضحت أن معبر رفح التجاري شهد استيراد 231 شاحنة، وتصدير 4 أخرى، كما تم استيراد 10 شاحنات سولار و5 شاحنة بنزين و14 شاحنة غاز.

ولفتت إلى أنه جرى إدخال 18 شاحنة سولار لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأشارت المالية أن طواقمها تابعت إجراءات مغادرة 645 مسافر عبر معبر رفح البري، إضافة لإتمام الإجراءات الجمركية لعدد 602 مسافر.