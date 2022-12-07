بلدية الزوايدة تطلق فعاليات حملة "بيدنا غزة جميلة"

غزة - الرأي:

أطلقت بلدية الزوايدة، فعاليات الحملة التطوعية الكبرى " بيدنا غزة نظيفة "، التي تنظمها وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئات المحلية في قطاع غزة ويتزامن انطلاق الحملة في يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر وحتى الثامن من ديسمبر للعام 2022م.

وقد انطلقت الحملة من مدخل الزوايدة والمغازي على شارع صلاح الدين بحضور رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن ورئيس بلدية المغازي ا.حاتم الغمري وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وبمشاركة عدد من المجتمع المحلي .

وبدأت فعاليات الحملة بمؤتمر صحفي لرئيسي بلديتي الزوايدة والمغازي حيث أكدوا على ضرورة الاهتمام بشارع صلاح الدين كونه واجهه لقطاع غزة مؤكدين على ضرورة الحفاظ على نظافته والاستمرار في تنفيذ المبادرات الدورية التي من شأنها أن تعطي انطباع جيد عن ثقافة مجتمعنا الفلسطيني .

واشاروا أن فعاليات الحملة تأتي لتؤكد أهمية العمل التطوعي وتعزز ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجع الشباب على أخذ زمام الامور مؤكدين أن الباب مفتوح أمام المؤسسات التي تريد المشاركة في أنشطة الحملة الممتدة حتى آخر الأسبوع .

الجدير بالذكر أن فعاليات الحملة بدأت اليوم باعمال كنس وتنظيف الشارع وإزالة الرمال والأتربة وستستمر الحملة حتى نهاية الأسبوع من خلال التنظيف ودهان حجر الجبهة بالإضافة إلى تقليم الأشجار وتنظيف مصارف المياه .

وعبر رئيسي البلديتين عن شكرهم لوزارة الحكم المحلي على رعايتها وتنظيمها الحملة ولجميع المشاركين متمنين التعاون المستمر لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة الجماعية في الحفاظ على النظافة .