المستشفى الأوروبي يجري عمليات في جراحة القلب بمشاركة جرّاح أمريكي

غزة - الرأي:

استقبل قسم جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي جرّاح القلب الأمريكي د. عماد تابري، وذلك لإجراء عدة عمليات جراحية مع الطاقم الطبي المحلي.

وأوضح رئيس قسم جراحة القلب د. ساهر أبو غالي أن الطاقم الطبي المحلي قام مع د. عماد بفحص وتشخيص 10 حالات مرضية يوم الأحد الماضي فيما تم البدء بإجراء العمليات الجراحية في نفس اليوم.

وأكد د. أبو غالي أن العمليات التي أجراها الطاقم المحلي بوجود الجرّاح الأمريكي تضمنت زراعة شرايين تاجية لمرضى يعانون من ضيق الشرايين التاجية وذبحة صدرية متكررة، وكذلك تم اجراء عمليات تغيير صمامات قلبية.

وأضاف:" جميع العمليات التي أجريت خلال الأيام الماضية تكللت بالنجاح وسيستمر اجراء العمليات مع الجرّاح د. عماد حتى نهاية الأسبوع المقبل بواقع عملية إلى عمليتين يومياً."

يذكر أن د. عماد تابري هو جرّاح قلب أمريكي من أصول فلسطينية، وسبق له زيارة قطاع غزة، ويعد ذو خبرة كبيرة بعمليات القلب المفتوح، ووجوده حالياً فرصة جيدة لتبادل الخبرات واثراء الطاقم المحلي بحسب ما قاله د. ساهر أبو غالي.