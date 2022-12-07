ما الجديد في مشاريع المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ؟

غزة - الرأي:

كشف مدير عام الإسكان ومنسق المنحة المصرية لإعمار غزة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد العسكري، عن بدء مرحلة التشطيب الداخلي والخارجي بعد الانتهاء من الهيكل الخرساني للعديد من العمارات السكنية في المشاريع المصرية الجاري تنفيذها في بيت لاهيا وجباليا والزهراء.

وحول آلية توزيع الشقق أوضح العسكري أن هناك أفكار ورؤى تم طرحها وتداولها مع اللجنة المصرية للإعمار من أجل تحقيق الأهداف التي وجد المشروع من أجلها للحد من أزمة الإسكان وتوفير السكن اللائق لأبناء شعبنا.

وأوضح أنه من المبكر الحديث حول آلية معتمدة للتوزيع إلى الأكثر حاجة وتخدم الرؤى التي تضمن الشفافية وعدالة التوزيع، مقدما الشكر لجمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة، وشعباً، وللجنة المصرية، وطواقمها.

وأشاد العسكري خلال محاضرة علمية في الجامعة الإسلامية بغزة، عن آخر مستجدات مشروع إنشاء شارع الرشيد، والمدن المصرية، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مشاريع إعادة إعمار غزة والتي تشمل شارع الرشيد وثلاثة مدن سكنية تشمل قرابة 2500 وحدة سكنية.

وأوضح أن مشروع إنشاء شارع الرشيد الساحلي والكورنيش (المرحلة الأولى من منطقة السودانية وحتى الواحة) قد شارفت على الانتهاء بعد رصف الطبقة الاسفلتية الثانية وأن تقدماً ملموساً في المرحلة الثانية من الشارع من منطقة الواحة حتى شارع رقم 31 بمدينة بيت لاهيا.

وقال إن شارع الرشيد يتنفذ بطول 3.5كم وعرضه 40م بكامل البنية التحتية من صرف صحي ومياه أمطار، وشبكات مياه، وإنارة، واتصالات.

واعتبر أن الكورنيش الذي يتم إنشاؤه على شارع الرشيد الساحلي ضمن المنحة يعتبر الأول من نوعه في قطاع غزة بما يشمل ممرات للمشاة والدراجات الهوائية واستراحات على جانب الكورنيش.