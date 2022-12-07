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السياحة تستضيف وفداً من الاتحاد الأوروبي في الكنيسة البيزنطية

07 كانون أول / ديسمبر 2022 12:29

غزة - الرأي:

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة/ انجريد بولين ممثلة الاتحاد الأوروبي _ فلسطين في الكنيسة البيزنطية

واطلع الوفد من خلالها على جهود الوزارة في الحفاظ على المعلم الأثري، بعد افتتاحه كمزار عام للسياح الأجانب والمحليين.

وقد أشاد  الوفد  بالجهود المبذولة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين  في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، والتوعية والإرشاد الإيجابي للتعريف بالإرث الحضاري الأصيل الذي تسعى الوزارة لإيصاله للطبقات المختلفة في المجتمع.

وبين مدير عام الآثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة الدكتور/ جمال أبو ريدة أن الزيارة كانت مثمرة فيما أبدى الوفد سعادته بذلك، وتعد هذه الزيارة واحدة من أكثر من 80  زيارة لوفود أشرفت الوزارة على استقبالهم في المواقع الأثرية شملت قناصل وسفراء الدول الأوربية  و منظمات وهيئات عالمية وعلى رأسها  اليونسكو ، مبينا ان الزيارات تعزز الاهتمام الدولي بالحضارة الفلسطينية، وتساند دعم وتمويل  مشاريع التنقيب والكشف الأثري والحفاظ على المعالم التاريخية الفلسطينية .

من جانبه أكد الوفد الأوروبي على ديمومة التواصل المستمر مع الوزارة بما يقدم صورة كاملة عن حالة الأديرة والكنائس والمعالم الأثرية المتنوعة والتي تحافظ على امتداد التاريخ والحضارات وتبرهن على الحقب التي تركت بصمتها في فلسطين.

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