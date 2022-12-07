تعليم شرق غزة تفتتح الأسبوع الثامن من برنامج "غرس وتعزيز القيم"

غزة - الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعاليات الأسبوع الثامن من برنامج غرس وتعزيز القيم والذي بعنوان " احترام المعلم" بمدرسة الناصرة الأساسية "أ" للبنات.

وحضر الافتتاح أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة ، أ. صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات , أ. منذر الغماري من وزارة الأوقاف ، أ. عواطف حماد مديرة المدرسة و نائبتها أ. سامية عويضة، أ. شعبان أبو كويك من المجلس الأعلى لأولياء الأمور إلى جانب معلمات و طالبات المدرسة.

وأكد نور الدين على أهمية هذا البرنامج في غرس وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة وتحدث نور الدين عن قيمة احترام المعلم مبيناً فضله و دوره في المجتمع.

واشتملت الفعالية على العديد من الفقرات المنوعة وفي ختامها تم تكريم جميع معلمات المدرسة تقديراً لجهودهن في الميدان.