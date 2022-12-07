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بلدية المغازي تواصل العمل في حملة بيدنا غزة جميلة

07 كانون أول / ديسمبر 2022 12:37

بلدية المغازي
بلدية المغازي

غزة - الرأي:

بلدية المغازي تستمر بالعمل ضمن حملة بيدنا غزة جميلة برعاية وزارة الحكم المحلي إحياءً ليوم التطوع العالمي 5 ديسمبر.

واصلن بلدية المغازي لليوم الثاني على التوالي العمل ضمن حملة ضمن حملة بيدنا غزة جميلة برعاية وزارة الحكم المحلي.

وتأتي هذه المبادرة من خلال وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع كافة البلديات في المحافظات الجنوبية بهدف تحسين الواقع الجمالي لشارع صلاح الدين ولتشجيع العمل التطوعي والحفاظ على البيئة.

وشملت الأعمال لليوم الثاني تقليم وزراعة بعض الأشجار على حرم الجزيرة على شارع صلاح الدين ضمن نفوذ بلدية المغازي، إضافة لتنظيف مصافي مياه الامطار من خلال سيارة كسج المجاري.

هذا وتستمر الحملة ليومين اخرين.

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