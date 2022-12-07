تعليم شرق غزة تستقبل وفداً من لجنة العلاقات الوطنية للقوى الإسلامية والوطنية

غزة - الرأي:

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وفداً من لجنة العلاقات الوطنية للقوى الإسلامية والوطنية.

وضم الوفد أ‌.طاهر السويركي من حركة الجهاد الإسلامي , أ. أيمن الداهوك من حركة الأحرار , أ. رفعت السويطي من حركة المجاهدين ، أ. هاني ضرغام من لجان المقاومة الشعبية ،أ. محمد أبو طويلة من الجبهة الشعبية أ. محمد شلح من الجبهة الديمقراطية،.أ بلال كريم من حركة المبادرة الفلسطينية.

حيث كان في استقبالهم أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات ومسير قسم الأنشطة الطلابية و أ. عوني شويخ رئيس شعبة الخدمات وتأتي هذه الزيارة من باب التواصل وتهنئة أ. مازن نور الدين بتعيينه مديراً للمديرية.

ورحب أ. أبو الكاس بالوفد مثمناً جهودهم في خدمة شعبنا وقضيته الفلسطينية معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تحمل في طياتها معاني المحبة والتقدير، هذا وأطلع أبو الكاس الوفد على سير العملية التعليمية مستعرضا في الوقت ذاته إنجازات المديرية والتحديات التي تواجهها.

بدوره أثنى الوفد على جهود المديرية معرباً عن استعداده للتعاون التام لخدمة العملية التعليمية.