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"الأحوال المدنية" تُنجز 36 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

07 كانون أول / ديسمبر 2022 12:43

غزة - الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية _ الشق المدني 36 ألف و554 معاملة للمواطنين خلال نوفمبر، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

 وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 26 ألف و549 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى، بدل فاقد، بالية، وملاحق بطاقة هوية، وتغيير حالة اجتماعية، وعنوان، وبطاقة تعريف، وملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 9 ألاف و250 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل، تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد أولى وثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، وفاة مغتربين، وسجل سكاني".

فيما سلمت الأحوال المدنية 755 معاملة تنوعت ما بين (تصحيح أحوال مدنية، إفادات، إعادة قيد).

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