آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2022/40) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.