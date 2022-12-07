تعليم شرق خان يونس يُنظم فعالية مدرسية لتشجيع الغذاء الصحي

غزة - الرأي:

نفذ قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم إحياء فعالية الغذاء الصحي بالتعاون مع مؤسسة جذور، وذلك في مدرسة عبد الكريم الكرمي الأساسية أ للبنين، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، د. خليل النجار رئيس قسم الصحة المدرسية، أ. ضياء الأغا و أ. أسامه عفيفة من قسم الصحة، وبمشاركة المستشفى الجزائري بحضور أ. محمد سلامة، أ. أسماء أبو ريده، ومن مؤسسة جذور أ. شعبان مرتجى، وكان في استقبالهم د. نائل الحلاق مدير مدرسة عبدالكريم الكرمي أ للبنين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأشادت أبو موسى بجهود وزارة التربية والتعليم وحرصها على الصحة العامة لطلبة المدارس، من خلال تنفيذها لعدد من المبادرات الصحية بالمدارس، كما أثنت على قسم الصحة المدرسية في تواصله مع المدارس ومتابعة إجراءات التغذية السليمة عبر الفعاليات المتنوعة.

وفي كلمته أكد النجار على أهمية الغذاء الصحي المتوازن والتغذية السليمة لطلبة المدارس، وأثرها الإيجابي على التحصيل الدراسي، مؤكدًا على ضرورة التنوع في تناول الأطعمة الطازجة المختلفة، والتأكد من صلاحيتها.