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في احتفالية كُرمت فيها المدارس الفائزة

تعليم شمال غزة يختتم بطولة الجمباز للمرحلة الأساسية للبنات

07 كانون أول / ديسمبر 2022 02:20

غزة - الرأي:

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الأنشطة الطلابية)، مسابقة بطولة الجمباز للمرحلة الأساسية للبنات، والتي جرت في مركز التدريب بالفالوجا، وذلك خلال احتفالية أُقيمت لتكريم المدارس الفائزة بالبطولة.

وحضر حفل تكريم المدراس الفائزة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ورئيس قسم التدريب د. رنان الأشقر، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومشرفة المرشدات أ. رحاب الباز، ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد.

وفي كلمة له هنأ أ. شهاب الفرق الفائزة، مشيداً بجهود القائمين على البطولة، والمدارس المشاركة.

وأشار أ. شهاب، إلى أن هذه البطولة تأتي في سياق الخطة العامة للأنشطة الطلابية الرامية إلى إذكاء روح التنافس بين المدارس، واكتشاف مواهب وقدرات الطلبة والعمل على تنميتها.

يشار إلى أن مدرستي جباليا الأساسية "أ" للبنات، وجباليا الأساسية "ب" للبنات قد حصدتا المركز الأول في البطولة، فيما حلّت مدرستي تل الربيع الأساسية المشتركة، والتفوق الأساسية المشتركة في المركز الثالث، بينما حصلت مدرسة عمواس الأساسية "ب" للبنات على المركز الرابع.

وهذا وقد قام بتحكيم البطولة كل من: أ. نعمة زقوت، وأ. شيرين الملاحي، وأ. شيماء فلفل، وأ. ريم الشاعر، وأ. آلاء ريان، وأ. آلاء عيسى، وأ. سمر الغول، وأ. صابرين العجوري.

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا التقديرية على الفرق الفائزة.

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