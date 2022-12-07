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مستشفى الرنتيسي ينفذ امتحان البورد الفلسطيني لطب الأطفال

07 كانون أول / ديسمبر 2022 02:24

غزة - الرأي:

نفذ مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر الامتحان الشفوي بالبورد الفلسطيني لطب الأطفال وشرائح طب الأطفال في وذلك لعدد 11 من المتدربين والمتدربات في برنامج طب الأطفال، وذلك للحصول على شهادة الاختصاص في طب الاطفال.

وأفاد الدكتور نبيل البرقوني استشاري طب الأطفال وعضو المجلس الطبي الفلسطيني بأن هذا الامتحان يأتي في إطار الاهتمام بالكادر البشري بالجانب الصحي وتهيئتهم بشكل متميز لخدمة القطاع الصحي.

هذا ويشرف على تدريب هؤلاء الأطباء مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في الوزارة لتأهيل كوادر وطنية ذات مستوى عالي لتوفير خدمة صحية أفضل للمواطنين من خلال تطبيق معايير التدريب الأكاديمية والطبية كما هو مطبق في برامج التدريب في البلدان الأخرى.

يشار إلى أن مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر يعد مركزا تدريبيا للأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني المعتمد من وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الفلسطيني.

هذا وأعرب الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى والمشرف العام لبرنامج البورد في المستشفى عن تمنياته لأطباء البورد المتقدمين للاختبار بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

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