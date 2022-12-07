متابعة العمل الحكومي تقرر معالجة ملف مرابحات ما قبل 2014

قررت متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م.
وأكدت المتابعة، في جلستها الأسبوعية، أن تسديد مرابحات الموظفين سيكون عبر 50% من المستحقات.
وكانت متابعة العمل الحكومي قد قررت خلال اجتماعها إعفاء المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية من التعليات الجمركية وفق ضوابط المواد الخام، وذلك دعما للمنتج المحلي.
ووافقت على مشروع تطوير مركز خدمات الجمهور بمديرية وزارة الداخلية-محافظة غزة، ضمن تطوير مراكز خدمات الجمهور الحكومية.
وأكدت اعتماد نظام جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها لأغراض خيرية، ضمن جهود ضبط وتنظيم توزيع المساعدات، واعتماد وثيقة المؤشرات الحكومية للأعوام 2023 - 2024م.
كما أقرت اللجنة توصيات الدراسة المقدمة حول الخصائص الديموغرافية والمكانية لمرتكبي الجرائم، ضمن جهود الحد من الجريمة.
فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.