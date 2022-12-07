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متابعة العمل الحكومي تقرر معالجة ملف مرابحات ما قبل 2014

07 كانون أول / ديسمبر 2022 04:53

البنك الوطني الاسلامي
البنك الوطني الاسلامي

غزة – الرأي:

قررت متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م.

وأكدت المتابعة، في جلستها الأسبوعية، أن تسديد مرابحات الموظفين سيكون عبر 50% من المستحقات.

وكانت متابعة العمل الحكومي قد قررت خلال اجتماعها إعفاء ‏المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية من التعليات الجمركية وفق ضوابط المواد الخام، وذلك دعما للمنتج المحلي.

ووافقت على مشروع تطوير مركز خدمات الجمهور بمديرية وزارة الداخلية-محافظة غزة، ضمن تطوير مراكز خدمات الجمهور الحكومية.

وأكدت اعتماد نظام جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها لأغراض خيرية، ضمن جهود ضبط وتنظيم توزيع المساعدات، واعتماد وثيقة المؤشرات الحكومية للأعوام 2023 - 2024م.

كما أقرت اللجنة توصيات الدراسة المقدمة حول الخصائص الديموغرافية والمكانية لمرتكبي الجرائم، ضمن جهود الحد من الجريمة.

فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

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