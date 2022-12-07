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بعد أيام من اجتماع النقابة مع الدعليس

نقابة الموظفين تُشيد بقرار المتابعة بمعالجة ملف مرابحات ما قبل 2014

07 كانون أول / ديسمبر 2022 06:08

اجتماع نقابة الموظفين والعمل الحكومي
اجتماع نقابة الموظفين والعمل الحكومي

غزة – الرأي:

قدمت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، شكرها الكبير لمتابعة العمل الحكومي، وعلى رأسها الأستاذ عصام الدعليس الذي أوفى بوعده بتحقيق هذا المطلب.

وكانت رئاسة متابعة العمل الحكومي قد قررت معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م، عبر تسديد 50% من المستحقات.

وذكرت النقابة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، أنها بذلت جهودًا كبيرة خلال لقاءاتها واجتماعاتها المتكررة مع رئاسة متابعة العمل الحكومي، لحل ملف مرابحات 2014م لتخفيف معاناة الموظفين المتضررين من تلك القضية، معبرةً عن تقديرها الكبير لتحقيق هذا المطلب الذي طالما دفعت في اتجاه تحقيقه خدمةً للموظفين .

وكانت نقابة الموظفين قد اجتمعت قبل أيام مع رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، حيث وعد خلال اللقاء بإنهاء ملف المرابحات البنكية لما قبل عام 2014، قبل نهاية العام الجاري حيث يستفيد منه نحو 100 موظف.

 

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