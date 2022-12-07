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أشادت بالتنظيم المبهر وهنأت المغرب

متابعة العمل الحكومي تُشيد بحالة التضامن مع فلسطين في مونديال قطر

07 كانون أول / ديسمبر 2022 06:21

المنتخب المغربي يرفع علم فلسطين عقب فوزه على اسبانيا
المنتخب المغربي يرفع علم فلسطين عقب فوزه على اسبانيا

غزة – الرأي:

أشادت متابعة العمل الحكومي بحالة التضامن الشعبي والجماهيري الكبير تجاه القضية الفلسطينية في مونديال قطر 2022، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها اللجنة اليوم الأربعاء بمدينة غزة.

وأكدت اللجنة في البيان الحكومي عقب الاجتماع، أن تضامن الجماهير العربية وأحرار العالم يثبت أصالة هذه الشعوب ووضوح الحق الفلسطيني وفشل كل محاولات التطبيع مع الاحتلال.

كما هنأت اللجنة دولة قطر لنجاحها المبهر في تنظيم المونديال، وإظهارها صورة حسنة عن التراث والثقافة العربية.

كما هنأت المنتخب المغربي الشقيق بفوزه التاريخي وتأهله للدور ربع النهائي، وحرصه على التعبير عن التضامن والتأييد للقضية العربية المركزية من خلال حمل العلم الفلسطيني احتفالا بهذا الفوز.
 

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