الوفد السويسري والطاقم المحلي يواصلان إجراء العمليات التجميلية بمجمع ناصر

غزة – الرأي:

تواصل الطواقم المحلية بمجمع ناصر الطبى وبمشاركة الوفد السويسري المتخصص بجراحة التجميل اجراء عملياته الجراحية للمرضى فى المجمع.

ويوضح د.ناهض أبو طعمية مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر خلال لقاء اعلامى معه اليوم، أن الوفد الذى وصل المجمع الأحد الماضى بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين قد عاين ما يقارب من 75 حالة مرضية فى العيادة الخارجية، وباشر اجراء العمليات بمعدل 7_10عمليات يوميا والتى ستستمر لأسبوع كامل.

ويشير إلى أن العمليات التى وصفها بذات المهارة العالية تشمل تصحيح الشفة الأرنبية، و ثقب سقف الحلق وعمليات ترميم وتجميل،لافتا إلى أن هذه الحالات كانت معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمجمع.

وذكر د.أبو طعمية أن زيارة هذا الوفد دورية بمعدل مرتين فى العام.

وتعمد وزارة الصحة الى استقطاب الوفود الطبية باستمرار لإجراء العمليات الجراحية للمرضى بمشاركة الطواقم المحلية للتخفيف من معاناتهم وعبء التنقل والسفر، الى جانب تدريب الطواقم المحلية وصقل خبراتهم الجراحية والطبية.

