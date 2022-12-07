الطواقم المحلية ووفد بريطانى يُجريان نحو 13 عملية كسور معقدة للمرضى بمجمع ناصر

غزة – الرأي:

تواصل الطواقم المحلية والوفد البريطانى المتخصص بالكسور المعقدة اجراء العمليات الجراحية المتقدمة لمرضى العظام بمجمع ناصر والذين يعانون من إصابات وكسور معقدة تحتاج إلى دقة عالية فى الأداء.



وأفاد د.ناهض أبو طعمية مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر الطبى خلال لقاء اعلامى معه اليوم، أن الوفد الذى وصل عن طريق مؤسسة MAP-UK، قد عاين 60 حالة فى العيادة الخارجية للمجمع وسيجرى نحو 13 عملية، لافتا الى أنه وصل أمس الثلاثاء وسيغادر المجمع مساء اليوم.



ولفت إلى أن الوفد يزور قطاع غزة بمعدل ثماني زيارات سنويا، يجرى خلالها عديد العمليات المتقدمة فى الكسور المعقدة ويقوم بتدريب الطواقم المحلية.



وتواصل وزارة الصحة استقطاب الوفود الطبية الى مستشفياتها لمشاركة الطواقم المحلية اجراء العمليات الجراحية وصقل خبراتهم والتخفيف عن كاهل المرضى فى العلاج بالخارج.

