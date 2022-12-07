وكيل وزارة العمل يتفقد سير العمل في مديرية غزة

غزة – الرأي:

تفقد وكيل وزارة العمل بغزة، م. إيهاب الغصين، ومستشاره د. ماجد إسماعيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة اليوم الأربعاء 7/12/2022م، سير العمل في مديرية عمل محافظة غزة.



وكان في استقباله، مدير المديرية الجديد أ. عبد الفتاح المجدلاوي، و أ. محمد المشارفة رئيس قسم التشغيل حيث أطلعه على آخر مستجدات القسم وملف التصاريح، إضافة إلى قسم التفتيش وحماية العمل، وعلاقات العمل والأقسام الأخرى، وبعض هموم المواطنين والمراجعين في المديرية.



وأكد الغصين على دور المديريات في تقديم الخدمات للجمهور بالشكل المناسب، وتجويد الأداء بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة وتقديمها بشكل أفضل.

