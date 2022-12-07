"الشباب والثقافة" تُوقع مذكرة تفاهم مع "بلدية الزهراء"

غزة – الرأي:

وقعت الهيئة العامة للشباب والثقافة، وبلدية الزهراء، اليوم الأربعاء 7/12/2022، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يساهم في تعزيز وتنمية المشهد الثقافي والشبابي في مدينة الزهراء.

ووقّع على الاتفاقية كلا من رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس بلدية الزهراء الأستاذ مروان حمد، بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية.

وأكد محيسن، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من سعي الهيئة لتعزيز تعاونها وشراكتها مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتبادل الخبرات والإمكانيات بما يساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل المشترك بين الطرفين لتشكيل مجلس استشاري شبابي للبلدية، ودعم ورعاية الأنشطة الثقافية والشبابية التي يتم تنظيمها داخل مدينة الزهراء، والاستفادة من مرافق البلدية لتنفيذ برامج وأنشطة لصالح مؤسسات العمل الثقافي والشبابي، إضافة إلى تقديم دعم بالكتب والمطبوعات للمكتبة العامة التابعة للبلدية.

من جهته، عبر حمد عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أنها سيكون لها دور مهم في تعزيز المشهد الثقافي في مدينة الزهراء والارتقاء بالخدمات الثقافية التي يتم تقديمها للمواطنين، مستعرضًا أهم المراحل التي مرت بها المكتبة منذ بداياتها.

واختتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بافتتاح المكتبة العامة التابعة لبلدية الزهراء.

