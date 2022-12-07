الحتة يثمن جهود وحدة تطوير الأداء المؤسسي

غزة – الرأي:

ثمّن وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة جهود وحدة تطوير الأداء المؤسسي الهادفة لتعزيز مهارات الموظفين وتحسين جودة مخرجات العملية التدريبية وتقارير الإنجاز.



جاء ذلك خلال لقاء المستشار الحتة مع موظفي وحدة تطوير الأداء المؤسسي لمناقشة دليل إدارة العملية التدريبية والدليل الإرشادي لإعداد تقارير الإنجاز ومتابعة توصياتها.



وأشاد الحتة بطريقة العرض واستمع بشكل تفصيلي لإدارة الدليلين مشيراً إلى أهميتهما، ومبدياً بعض الملاحظات المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وضرورة ربطها بالوصف الوظيفي للموظف والاهتمام بتقارير تقييم الأداء وفتح نافذة على تقارير الحوادث التي من شانها تقليل حوادث العمل.



كما أشار إلى أهمية تنقيح الحقائب التدريبية وتزويد المتدربين بالمادة التدريبية قبيل بدء الدورة وكذلك إنشاء حافظة تدريبية لكل موظف.



من جانبه أوضح مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي أن فريق وحدة تطوير الأداء يعمل بشكل متكامل ومتراكم ويُشهد له العمل بروح الفريق للخروج بنتائج مشرّفة في كافة مراحل العمل وخاصة في إدارة العملية التدريبية وإعداد التقارير الدورية.



وقدّمت أ. أمل الهوبي من الوحدة عرضاً مفصلاُ عبر برنامج powerpoint حول مراحل إعداد الدورات التدريبية والتي تدرجت من مراحل إعداد الاحتياجات التدريبية للإدارات والوحدات وصولاً لإعداد جدول سير الخطة ومن ثم اعتمادها، حتى مراحل تنفيذ الدورات التدريبية وإعداد التقرير النهائي ومن ثم تقييم العملية التدريبية.



بدورها تحدّثت رئيس قسم التخطيط والتطوير بالوحدة أ. ريهام هللو عن آلية إعداد تقارير الإنجاز التي ترصد أنشطة الوزارة، مشيرة إلى أن التقارير وثيقة من الوثائق المكتوبة في الوزارة تعمل على تقديم معلومات وأدلة محددة من خلال تحليلها وتطبيقها خلال فترة معينة، حيث يُكتب التقرير لهدف معين، ويتم عرض المعلومات بشكل واضح ومنظم في صورة أجزاء وعناوين بحيث يسهل على الجمهور المستهدف متابعتها.



وعرضت هللو مراحل إعداد التقارير وعوامل نجاح تطبيقه، وتوظيف تقارير الإنجاز في رفع كفاءة وفعالية العمل الحكومي ومتابعة تنفيذ توصيات التقرير ونشره عبر وسائل الإعلام.

