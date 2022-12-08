أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 كانون أول / ديسمبر 2022 08:31
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الخميس:
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