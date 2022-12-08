أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

08:29كيف يؤثر النظر إلى شاشة هاتفك على عينيك؟

08:32هل تعانى من آلام المعدة بعد تناول الموز؟ اعرف السبب

08:3410 أسباب لتناول البيض المسلوق يومياً.. منها قوة المناعة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟