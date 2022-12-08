حماس: متمسكون بالمقاومة الشاملة دفاعًا عن شعبنا وأرضنا

غزة - الرأي

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تمسّكها بالمقاومة الشاملة، دفاعًا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أن شعبنا يجدد العهد وسيبقى يقاوم بكل الوسائل.

وجددت حركة حماس في بيان صحفي اليوم الخميس، في الذكرى الـ 35 لانتفاضة الحجارة، رفضها لكل مشاريع التسوية والتنسيق الأمني والتطبيع مع العدو الصهيوني، الذي يشكّل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار الأمَّة والمنطقة، بفعل مشروعه الاستعماري الخطير.

وأشارت إلى أنَّ أسباب انتفاضة الحجارة التي اندلعت شرارتها في وجه هذا العدو الغاصب منذ خمسة وثلاثين عاماً، هي ذاتها اليوم تتأكّد وتزداد في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس، والاقتحام والتهويد في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على قطاع غزّة.

وأرسلت التحية إلى جماهير شعبنا المنتفض في عموم الضفة الغربية المحتلة، الذين يسطّرون يوميًا أروع ملاحم البطولة والفداء، وينتصرون للقدس والأقصى، ويشتبكون مع العدو الصهيوني في عمليات بطولية، على طريق التحرير والعودة.

وأشادت بصمود وتضحيات شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه؛ وبالمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وبالثائرين المنتفضين في مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة، وبالصَّابرين وأيديهم على الزناد في غزّة، وبالثابتين على أرضهم في الـ 48، وبالمتمسّكين بحقهم في العودة في مخيمات اللجوء والشتات.

ودعت الحركة أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم ودعمهم لصمود ونضال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، بكل الوسائل الممكنة.

كما دعت المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية الدولية إلى فضح جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين، والوقوف بقوة مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة ودفاعه عن نفسه لانتزاع حقه في دحر الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.