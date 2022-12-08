وكالة الرأي الفلسطينية دائرة "المباحث الطبية" بالمباحث العامة تضبط مزورَ تقاريرٍ وختمٍ طبي وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حماس: متمسكون بالمقاومة الشاملة دفاعًا عن شعبنا وأرضنا وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية 35 عامًا على انتفاضة الحجارة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جريمة الاحتلال في جنين سترتدّ ناراً عليه وكالة الرأي الفلسطينية 10 أسباب لتناول البيض المسلوق يومياً.. منها قوة المناعة وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من آلام المعدة بعد تناول الموز؟ اعرف السبب وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: الطواقم الطبية تواصل اجراء العمليات الجراحية بمجمع ناصر

08 كانون أول / ديسمبر 2022 10:46

خانيونس- الرأي

تواصل الطواقم المحلية بمجمع ناصر الطبي وبمشاركة الوفد السويسري المتخصص بجراحة التجميل اجراء عملياته الجراحية للمرضى في المجمع.

ويوضح د.ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر أن الوفد الذي وصل المجمع الأحد الماضي بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين قد عاين ما يقارب من 75 حالة مرضية في العيادة الخارجية، وباشر اجراء العمليات بمعدل 7_10عمليات يوميا والتي ستستمر لأسبوع كامل.

ويشير إلى أن العمليات التي وصفها بذات المهارة العالية تشمل تصحيح الشفة الأرنبية، وثقب سقف الحلق وعمليات ترميم وتجميل لافتا إلى أن هذه الحالات كانت معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمجمع.

وتعمد وزارة الصحة الى استقطاب الوفود الطبية باستمرار لإجراء العمليات الجراحية للمرضى بمشاركة الطواقم المحلية للتخفيف من معاناتهم وعبء التنقل والسفر، الى جانب تدريب الطواقم المحلية وصقل خبراتهم الجراحية والطبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟