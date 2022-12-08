الصحة: الطواقم الطبية تواصل اجراء العمليات الجراحية بمجمع ناصر

خانيونس- الرأي

تواصل الطواقم المحلية بمجمع ناصر الطبي وبمشاركة الوفد السويسري المتخصص بجراحة التجميل اجراء عملياته الجراحية للمرضى في المجمع.

ويوضح د.ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر أن الوفد الذي وصل المجمع الأحد الماضي بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين قد عاين ما يقارب من 75 حالة مرضية في العيادة الخارجية، وباشر اجراء العمليات بمعدل 7_10عمليات يوميا والتي ستستمر لأسبوع كامل.

ويشير إلى أن العمليات التي وصفها بذات المهارة العالية تشمل تصحيح الشفة الأرنبية، وثقب سقف الحلق وعمليات ترميم وتجميل لافتا إلى أن هذه الحالات كانت معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمجمع.

وتعمد وزارة الصحة الى استقطاب الوفود الطبية باستمرار لإجراء العمليات الجراحية للمرضى بمشاركة الطواقم المحلية للتخفيف من معاناتهم وعبء التنقل والسفر، الى جانب تدريب الطواقم المحلية وصقل خبراتهم الجراحية والطبية.