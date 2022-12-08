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الصحة: مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني

08 كانون أول / ديسمبر 2022 11:06

غزة- الرأي

استقبل مجمع الشفاء الطبي وفداً من الصليب الأحمر الياباني، حيث كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع.

وأفاد د. اللوح أن زيارة الوفد التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك، حيث أطلعهم على كافة الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي قدمتها الطواقم الطبية.

واستعرض د. اللوح خلال اللقاء العديد من البرامج التطويرية الصحية والإسهامات التي قدمت من أجل تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأجرى الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس أقسام الطوارئ بالمجمع بجولة تفقدية لقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة وأقسام الحضانة بمستشفى النساء والتوليد.

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