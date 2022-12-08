اختراق هواتف أندرويد فى إيران يتسبب فى تنبيهات كاذبة بحدوث زلزال

انطلقت تنبيهات الزلازل الكاذبة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في إيران، وقدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة عن سبب وقوع الحادث، حيث قال العقيد رامين باشاي، نائب رئيس الشرطة الإلكترونية الإيرانية، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن هواتف أندرويد فقط هي التي تلقت الإنذار الكاذب، وألقى باللوم على شركة إيران للاتصالات المتنقلة المملوكة للدولة.

ووصفت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الحكومية الحادث بأنه اختراق وقالت: "هذه الرسالة كاذبة، لا تغادروا منازلكم "، وفقاً لموقع gadgets360.

وأعلنت جوجل عن إطلاق ميزة الكشف عن الزلازل لهواتف أندرويد حول العالم في عام 2020، وذلك باستخدام الهواتف الذكية لتوفير البيانات التي من شأنها في النهاية منح مليارات المستخدمين ثوانٍ ثمينة من التحذير عند اكتشاف هزة في مكان قريب، وتنبيههم إلى احتمال حدوث هزة أرضية في مكان قريب.

وكانت في ذلك الوقت دول مثل اليابان والمكسيك تعتمد بالفعل على أجهزة الاستشعار الأرضية، المستخدمة لإبلاغ المستخدمين عن الزلازل المحتملة، مثل كاليفورنيا.

ويمكن أن تساعد التنبيهات الأشخاص الموجودين بعيدًا عن مركز الزلزال وقتًا كافيًا لإيجاد مكان آمن للانتقال إليه قبل بدء الزلزال، ويمكن ايضاً أن تساعد ميزة الكشف عن الزلازل هذه التحذيرات في الوصول إلى المزيد من المستخدمين حول العالم، بما في ذلك المناطق المعرضة للزلازل في البلدان النامية التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى أجهزة الاستشعار التقليدية المستخدمة للكشف عن الزلازل.