سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر ومحطة تحلية لجامعة الاسراء

الزهراء- الرأي

دشنت سلطة المياه وجودة البيئة بئر مياه ومحطة تحلية لصالح جامعة الاسراء، تحت اشراف جمعية سواعد للإغاثة والتنمية.

حيث عبّر مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م. مازن البنا عن أهمية انشاء بئر ومحطة لجامعة الاسراء نظرا لخدمتها عدد كبير من الطلاب والطالبات بداخل الجامعة بالإضافة للمجتمع المحلي المحيط بالجامعة.

كما تقدم عضو مجلس ادارة جمعية د. خالد الرملاوي بجزيل الشكر لكافة الطواقم الفنية في سلطة المياه وجودة البيئة نظرا لتسهيل مهام الجمعية فيما يتعلق بترخيص الآبار وانشاء محطات التحلية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز علاقة التشاركية بالعمل بين الطرفين.

فيما اعتبر عميد الدراسات المتوسطة في جامعة الاسراء د. عبد الفتاح قرمان أن علاقة الجامعة بسلطة المياه وجودة البيئة هي علاقة وثيقة بناءً على توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، معتبرا أن مشروع انشاء بئر ومحطة تحلية هي باكورة لمشاريع الأعمال القادمة بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة.

فيما أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.ي وسف ابراهيم بطبيعة التعاون والتشارك مع المؤسسات المحلية والدولية الشريكة في العمل بقطاعي المياه والبيئة.