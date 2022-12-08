المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة تدريبية لمعاوني القضاء الشرعي

غزة- الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بتوجيهات من المستشار/ حاتم أبو عيشة عميد المعهد وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، دورة تدريبية خاصة بمعاوني القضاء في المحاكم الشرعية، بحضور القاضي/ د. أيمن حماد رئيس محكمة الوسطى الشرعية ومحاضر اللقاء الأول، و أ. محمود الكردي مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي. ورحب أ. علي جحا بالحضور جميعاً، مبيناً أهمية الدورة للارتقاء بكفاءة العاملين في المحاكم الشرعية، ومشيداً بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مؤكداً حرص المعهد على توثيق سبل التعاون، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية. وأكد أ. محمود الكردي على أهمية الدورة، في تطوير مهارات المشاركين وتنمية المعرفة القانونية بصلاحياتهم ومسؤولياتهم أمام القانون، مثمناً دور المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة بما ينعكس على تطوير أداء المشاركين في العمل. بدوره أكد القاضي/ د. أيمن حماد في محاضرته للقاء الأول على أهمية هذه الدورة، في تعريف المشاركين بجوانب العمل القضائي الشرعي، لمساعدة السادة القضاة الشرعيين في أعمالهم، متحدثاً في الوقت ذاته بمحور "الميراث والوصية الواجبة".