"مباحث التموين" تضبط 250 كيلو مواد غذائية فاسدة بخان يونس

غزة- الرأي

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 250 كيلو من الشوكولاتة، واللحوم المثلجة، 8 كيلو من المعسل الفاخر المغشوش، لوجود فساد ظاهري عليها.

جاء ذلك، خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محاضر ضبط للكميات المذكورة، وإتلافها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.