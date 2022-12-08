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هيئة العمل التعاوني تناقش عدة ملفات مع مركز التجارة الفلسطيني

08 كانون أول / ديسمبر 2022 12:54

هيئة العمل التعاوني تناقش العديد من الملفات مع مركز التجارة الفلسطيني
هيئة العمل التعاوني تناقش العديد من الملفات مع مركز التجارة الفلسطيني

غزة- الرأي
ناقش مدير عام هيئة العمل التعاوني  نبيل المبحوح، ومدير دائرة تنمية التعاون فادي الشلتوني،  العديد من الملفات الخاصة بالجمعات التعاونية، مع مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" محمد سكيك.

وتخلل اللقاء مناقشة أبرز الملفات الخاصة بسير عمل الجمعيات التعاونية، والتي تتعلق بالإنتاج والتصدير والاستيراد وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى تفعيل سبل التعاون بين الجمعيات والمركز.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على عقد لقاءٍ يجمع المركز وهيئة العمل التعاوني والجمعيات التعاونية وبعض الجهات المانحة والممولين، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض الجمعيات الزراعية، والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجهها.

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