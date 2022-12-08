الأوقاف تكرم الفائزين في مشروع "سرد سورة البقرة على جلسة واحدة"

غزة- الرأي

كرمت دائرة مدارس الأوقاف الشرعية 60 طالب وطالبة ممن سردوا سورة البقرة على جلسة واحدة، وذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة، والذي يأتي في إطار الارتقاء بملف القرآن الكريم داخل المدارس.

وحضر الحفل مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير عام التعليم الشرعي د. كفاح الرملي، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام أ. أنور أبو شاويش، ومدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصة، وذوي المحتفى يهم.

بدوره أكد سالم، أن الأوقاف شكلت صورة رائدة ومشرقة في الارتقاء بملف القرآن الكريم، وأنها تشعر بفخر كبير لما وصلت إليه آيات كتاب الله، منوهاً بأن سرد سورة البقرة تمثل خطوة في بداية الطريق نحو حفظ القرآن الكريم وسرده على جلسة واحدة.

من جهته أشار قوصة أن مدارس الأوقاف تتميز عن غيرها في تنفيذ المسابقات والمشاريع النوعية، التي تساهم في تنمية القدرات والمهارات وبناء الشخصية المسلمة والمثقفة، خاصة وأنها تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً لتخريج جيل قرآني قادر علي خدمة شعبه ودينه.

من جانبها أفادت المحفظة أ. فداء العدلوني أن مدارس الأوقاف أضافت أساليب تربوية جديدة لترسيخ حفظ القرآن واتقانه واستقطاب الطلبة وصولاً للسرد الكامل، وأشادت بجهود الأوقاف في رعاية حلقات القرآن وتسخير الإمكانيات لمراكمة الإنجازات.