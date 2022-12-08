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وزارة العمل تترأس اجتماع المجلس الوطني للعمل عن بعد

08 كانون أول / ديسمبر 2022 01:03

وزارة العمل تترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للعمل عن بعد
وزارة العمل تترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للعمل عن بعد

غزة- الرأي

ترأست وزارة العمل، ممثلة بمدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل،  الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للعمل عن بعد.

وأشار رئيس المجلس الوطني للعمل عن بعد أ. محمد طبيل إلى أن الاجتماع ناقش التحضيرات الخاصة بالمؤتمر السنوي للعمل عن بعد، والذي سيُعقد في الـ 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح أ. طبيل أنه تم مناقشة جميع التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، والاطلاع على تفاصيل ومحاور المؤتمر، والتأكيد على جميع التجهيزات الفنية والإدارية واللوجستية، بهدف إخراج المؤتمر بصورة مشرفة، تليق بالجهود التي تم بذلها للارتقاء بمجال العمل عن بعد في قطاع غزة.

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