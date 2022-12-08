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زراعة رفح تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار المكشوفة والمحمية

08 كانون أول / ديسمبر 2022 01:46

رفح- الرأي

نفذ قسمي الخضار ووقاية النبات بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة رفح جولة ميدانية على مزارعي الخضار لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذات جودة عالية.

 وخلال الجولة تم التأكيد على إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتقديم الخدمات الإرشادية حول برامج التسميد وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة.

كما قام طاقم المهندسين بتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة كافة، والتي تمثلت في كيفية الحد من انتشار الأمراض والآفات الحشرية من خلال إتباع طرق المكافحة المتكاملة للآفات.

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