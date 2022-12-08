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"الشباب والثقافة" تنظم حفلًا لتكريم مؤسسات الطفولة

08 كانون أول / ديسمبر 2022 01:49

"الشباب والثقافة" تنظم حفلًا لتكريم مؤسسات الطفولة

غزة- الرأي
 نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة،  حفلًا لتكريم مؤسسات الطفولة العاملة في قطاع غزة.

 وحضر حفل التكريم، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل، إضافة إلى مدراء المؤسسات المحتفى بها.

 وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن حفل التكريم يأتي تقديرًا للجهود التي بذلتها مؤسسات الطفولة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الهيئة تولي إهتمامًا خاصًا بمؤسسات الطفولة لدورها المهم في خدمة الأطفال الفلسطينيين وإسعادهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم خبرات مميزة، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها أطفال فلسطين بسبب الاحتلال والممارسات الإجرامية التي يتعرضون لها.

 وشدَّد محيسن على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة ومؤسسات الطفولة بما يساهم في خدمة قضايا الطفل الفلسطيني ومنحهم حقوقهم الأساسية، وتسليط الضوء على معاناته وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

 من جانبه، ألقي الطفل نايف الحلو، كلمة بإسم أطفال فلسطين، أكد خلالها على أهمية العمل على منح أطفال فلسطين حقوقهم ليعيشوا بأمن وسلام مثل باقي أطفال العالم، مشيرًا إلى أنه شارك في عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات واللقاءات العلمية والترفيهية التي نظمتها الهيئة، مقدرًا الجهود التي تبذها من خلال الاعتناء والدعم المتواصل لمؤسسات الطفولة لتعزيز حقوق الأطفال.

 وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والفلكلور الشعبي، إضافة إلى عرض مرئي لأبرز إنجازات وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة خلال العام الحالي.

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