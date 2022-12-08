"الشباب والثقافة" تناقش خطتها التشغيلية مع مجلسها الاستشاري

غزة-الرأي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اجتماعًا لمجلسها الاستشاري، لمناقشة محاور وبنود خطتها التشغيلية للعام المقبل 2023.

وحضر الاجتماع، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، إضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري الدكتور أنور البرعاوي، والأستاذ يسري درويش، والدكتورة كفاح الغصين، والدكتور كمال غنيم، والأستاذ مفيد أبو شمالة.

وافتتح رئيس الهيئة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الاستشاري، واستعرض أبرز بنود ومحاور الخطة التشغيلية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعي الشباب والثقافة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة ذات العلاقة بعمل الهيئة إضافة إلى أهم مشاريع وبرامج الهيئة خلال الفترة المقبلة.