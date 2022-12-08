تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية

غزة- الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية في مدرسة مصطفى حافظ الأساسية، ورافق مدير التربية في افتتاح الدورة د.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، ومديرة المدرسة والمنفذة للدورة أ.مجدولين زقوت، إلى جانب عدد من معلمات المدارس المجاورة.

وأكد أ.حمدي الدلو أن المسيرة التعليمية بحاجة ماسة إلى حراك من قبل العاملين فيه عموماً والمعلمين خصوصاً، مما يفرض عليهم السعي لتطوير العمل التربوي والتخلي عن الأساليب التقليدية.

وأكد أ.حمدي الدلو أن المدرسة التي تسعى لعمل مبادرات تربوية هي أشبه بالشجرة المثمرة والتي تلقي بظلالها على واقع العملية التربوية، فالمبادرات تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التربية والتعليم ومخرجاتها.

وقدم مدير التربية والتعليم غرب غزة الشكر لصاحبة المبادرة على تنفيذها تلك المبادرة التي من شأنها تعمل على حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات تربوية أو تعليمية أو سلوكية وعادة مايكمن وراء المبادرات بشكل عام أُناس يتصفون بالمثابرة والطموح والتفكير الإيجابي.

بدورها رحبت أ.مجدولين زقوت بالحضور وأكدت أن الدورة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية غرب غزة على فتح الميدان التربوي أمام المعلمين في تنفيذ مبادرات نوعيه تربوية منبثقة من احساس المعلم بالمشكلة في الميدان.

يذكر أن الدروة ستكون بواقع 12 ساعة تدريبيه موزعه على 6 لقاءات تدريبية، بمشاركة 20 متدرب من مدارس مصطفي حافظ الأساسية للبنات ومصطفى حافظ المشتركة ومدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات، ومدرسة القاهرة الأساسية "أ".