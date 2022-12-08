وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تشرف على توزيع تقاوي القمح على عدداً من المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تناقش خطتها التشغيلية مع مجلسها الاستشاري وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم حفلًا لتكريم مؤسسات الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيّع شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار المكشوفة والمحمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير وليد دقة ضحية الإهمال الطبي في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الأمانة العامة" تعقد لقاءً مجتمعيًا بعنوان "نحو شراكة تنموية فاعلة" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتدريب المهني تتفقد عدداً من المراكز المهنية الخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

بمبادرة من مديرة مدرسة مصطفى حافظ الأساسية

تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية

08 كانون أول / ديسمبر 2022 02:07

تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية
تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية

غزةالرأي
افتتح مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية في مدرسة مصطفى حافظ الأساسية، ورافق مدير التربية في افتتاح الدورة د.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، ومديرة المدرسة والمنفذة للدورة أ.مجدولين زقوت، إلى جانب عدد من معلمات المدارس المجاورة.

وأكد أ.حمدي الدلو أن المسيرة التعليمية بحاجة ماسة إلى حراك من قبل العاملين فيه عموماً والمعلمين خصوصاً، مما يفرض عليهم السعي لتطوير العمل التربوي والتخلي عن الأساليب التقليدية.

وأكد أ.حمدي الدلو أن المدرسة التي تسعى لعمل مبادرات تربوية هي أشبه بالشجرة المثمرة والتي تلقي بظلالها على واقع العملية التربوية، فالمبادرات تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التربية والتعليم ومخرجاتها.

وقدم مدير التربية والتعليم غرب غزة الشكر لصاحبة المبادرة على تنفيذها تلك المبادرة التي من شأنها تعمل على حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات تربوية أو تعليمية أو سلوكية وعادة مايكمن وراء المبادرات بشكل عام أُناس يتصفون بالمثابرة والطموح والتفكير الإيجابي.

بدورها رحبت أ.مجدولين زقوت بالحضور وأكدت أن الدورة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية غرب غزة على فتح الميدان التربوي أمام المعلمين في تنفيذ مبادرات نوعيه تربوية منبثقة من احساس المعلم بالمشكلة في الميدان.

يذكر أن الدروة ستكون بواقع 12 ساعة تدريبيه موزعه على 6 لقاءات تدريبية، بمشاركة 20 متدرب من مدارس مصطفي حافظ الأساسية للبنات ومصطفى حافظ المشتركة ومدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات، ومدرسة القاهرة الأساسية "أ".

 

318117374_3103693119922190_5197532238827779857_n تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟