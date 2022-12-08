المالية تكشف انجازات إداراتها خلال شهر نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

كشفت وزارة المالية أنها أنفقت خلال شهر نوفمبر المنصرم ما يقرب من 133 مليون شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، إضافة إلى دفعات للموردين.

وأصدرت الوزارة أوامر مالية ومصاريف تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يقرب من 8 مليون شيكل، وأنفقت مصاريف علاج مرضى وزواج ووفاة من مستحقات الموظفين بما يزيد عن 700 ألف شيكل، لافتة إلى أنها قدمت دعماً لبلديات قطاع غزة بمبلغ مليون شيكل.

وأوضحت أن منحت إعفاء لمشاريع المنح الدولية والدول الداعمة للقطاع بحوالي 10 ملايين شيكل، وقامت بتركيب 50 كاميرا مراقبة حديثة بمركز توزيع الوقود والغاز المصري، إضافة إلى تفعيل حساسات المستوى للمرحلة الأولي، وتركيب شاشات عرض كميات الوقود داخل الخزانات مع إنذار صوتي وضوئي يضمن مراقبة الخزانات.

وذكرت الوزارة أن إداراتها أنجزت مئات المعاملات خلال الشهر الماضي، منها اتمام الإجراءات الجمركية للبضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية، وتنفيذ 10 جولات مسائية لمتابعة نقاط تعبئة الغاز العشوائية، حيث تم ضبط عدة نقاط عشوائية، ومصادرة أدوات نقل وتعبئة الغاز.

وأضافت أن الإدارة العامة للبترول قامت بتنظيم 3 جولات ميدانية على نقاط "البيو ديزل" والوقود الصناعي، لافتة إلى أن الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية أنجزت عدد 4 تقارير إيرادات لوزارة الداخلية على البرنامج المالي القياسي، وأصدرت عشرات الإفادات للجهات المختصة فيما يتعلق برواتب العسكريين.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتقاعد أتمت معاملات الموظفين العسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم سواء بالتقاعد أو الاستقالة.

وأنجزت الإدارة العامة للرواتب العديد من المعاملات لموظفي الكادر المدني، منها السداد الآلي للكهرباء، والخصم لصالح البلديات من مستحقات الموظفين، وتنفيذ قرارات تعيين وفق جدول التشكيلات المعتمد، وتحويل حساب البنك لتلقي الرواتب عبره، وتنفيذ عقود ديوان الموظفين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ معاملات الخصم للغير الصادرة عن المحاكم.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لضريبة الدخل أنجزت عدداً من الخدمات للمواطنين، أبرزها 671 معاملة استقطاع شهري، وعشرات خلوات طرف، ومئات النماذج الضريبية المتنوعة.

وعقدت الوزارة عدة اجتماعات مع الجهات الشريكة بهدف تعزيز التعاون، منها بنك الإنتاج وجمعية رجال الأعمال، كما شاركت الوزارة في ورشة عمل نظمتها جمعية رجال الأعمال، في إطار تجويد الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين فيما يخص الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة والوكالات التجارية ورسوم إذن الاستيراد.

ونفذ وكيل الوازرة والوكيل المساعد جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمعابر التجارية، وزيارة تفقدية برفقة وكيل وزارة الاقتصاد زيارة تفقدية لاتحاد الصناعات، بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك.

ونشرت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة 52 خبرا وتقريرا صحفياً خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت بتنفيذ 17 تغطية إعلامية ميدانية، وحوالي 1000 معاملة خدمات، وإصدار إفادات للمراجعين حسب الطلب، واستقبلت 50 شكوى واستفسار وساهمت في حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إضافة لتنظيمها مسابقة حفظ سورة الشورى لموظفات الوزارة.