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المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم نفسيهما

08 كانون أول / ديسمبر 2022 04:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، اثنين من المتهمين عشرة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء، لتسليم نفسيهما للقضاء.

وذكرت المحكمة أن المتهمين هما، منذر تحسين طالب صلاحات، هوية رقم (967510934)، سكان أريحا، وجهاد يوسف أحمد أبو العلا، هوية رقم (992690404)، سكان رفح.

وشددت على أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبروا فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إن كل من يعلم بمحل وجودهما أن يُخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

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