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وزارة الاتصالات: سنعمل لتوفير إنترنت أعلى جودة وأقل سعراً

08 كانون أول / ديسمبر 2022 07:54

مقر وزارة الاتصالات بغزة
مقر وزارة الاتصالات بغزة

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار خدمات الانترنت ما بين الشركات المزودة وأصحاب الشبكات لمنتشرة في جميع المناطق.

وقالت الوزارة في تصريح لها اليوم الأربعاء، "بهذا الصدد نؤكد حرصنا الشديد لمعالجة هذا الموضوع وعمل ما يلزم وفق الأصول حسب التعاقدات بين الشركات المعنية".

وشددت على أن إجراءاتها ستكون بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتلقيه لخدمات الانترنت بأعلى جودة وبأقل الأسعار، مبينة أن الأسعار حاليا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر.

 

 

 

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